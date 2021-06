Fußball-Experte und ÖSTERREICH-Kolumnist Frenkie Schinkels vor dem finalen Gruppen-Duell zwischen der Türkei und der Schweiz.

Ich als Türkei-Fan, der jedes Jahr in Istanbul bei Spielen die Stimmung der heißblütigen Fans genießt, frage euch: Was soll noch passieren, dass ihr die Kurve kratzt? Sogar Präsident Erdogan war in Baku schon auf der Tribüne und hat euch gegen Wales angefeuert - umsonst!

Mit Celik, Yaziki und Yilmaz spielen drei frischgebackene französische Meister von Lille im Team - auch das hat bisher nicht gereicht. Irgendwo ist also der Wurm drin, denn bisher hat die Türkei eine enttäuschende EURO gespielt.

Ich tippe auf Schweiz - außer Yilmaz liefert

Aber auch die Schweiz war bis jetzt eigentlich schwach. Es ist das Duell der Enttäuschten.

Dennoch ist mit einem Sieg und Schützenhilfe sogar noch Platz 2 drin. Das muss eigentlich Ansporn genug sein, um bei der Fußballnation Schweiz noch einmal die nötige Euphorie zu entfachen.

Viel Hoffnung in die Türkei habe ich nicht mehr, deshalb tippe ich auf einen Sieg der Schweiz. Aber: Vielleicht kann Kapitän Yilmaz doch noch seine Qualität von 16 Saisontoren für Lille zeigen. Dann könnte es für die Türken noch für Platz 3 reichen ...