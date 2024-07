Setzt ÖFB-Teamchef Rangnick im Herbst auf IHN?

Was ändert Teamchef Ralf Rangnick jetzt an seinem Kader?

Wer wird von den 26 Spielern aus dem EM-Kader Ende August nicht mehr dabei sein, wenn die Vorbereitung auf den Start in die Nations League B beginnt? In der im Herbst der Aufstieg gelingen muss, um bei der darauf folgenden Auslosung der WM-Qualifikation im ersten Topf zu sein. Sicher fehlen wird die von Ralf Rangnick installierte Stimme des Teams, Thomas Trukesitz. Dass er mit dem letzten Spiel der Europameisterschaft aufhörte, war von Beginn an ausgemacht. Mehr lässt sein Hauptjob bei Canal+ einfach nicht zu. Spannend, wer sein Nachfolger sein wird.

Große Chance für Kevin Stöger

Genauso spannend wird sein, ob beim September-Auswärtsdoppel gegen Slowenien (bei der EM über 90 Minuten in allen Partien ungeschlagen) und Norwegen ein neues Gesicht dabei sein wird? Einer, der eigentlich schon bei der EM dabei hätte sein sollen, drängt sich nach der siebenten Niederlage unter Rangnick in seinem 26. Spiel, eigentlich auf: Kevin Stöger.

Österreich erzielte in seinen vier Partien nur ein Tor nach einem Standard, keines aus einem Fernschuss. Stöger machte sich in der deutschen Bundesliga unter anderem als Standardspezialist und Distanzschütze einen Namen. So einer hätte Österreich nicht nur gegen die Türkei gut getan.Peter Linden