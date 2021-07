So läuft Alabas Real-Countdown

Der Countdown läuft: In rund zwei Wochen startet David Alaba ins Real-Training ein.

Sonntag verließ David Alaba das Teamcamp in Seefeld mit dem Privatjet, gönnte sich eine Woche Urlaub in Wien. Der 28-Jährige ließ es sich gut gehen: Besuch im Real Beauty Vienna inklusive Goldmaske, dann schaute er mit Schwester Rose und Freundin Shalimar in seinem Lokal "DaRose" vorbei. Gestern ging es retour nach München - jetzt startet der Countdown für sein neues Abenteuer Madrid.

© oe24 David Alaba gönnte siche eine Gesichtsbehandlung bei "Real Beauty".

EURO-Stars haben noch bis 19. Juli Sonderurlaub

Am Montag beginnt das Real-Training unter Neo-Trainer Carlo Ancelotti. Alaba und weitere EM-Stars wie Toni Kroos, Karim Benzema oder Eden Hazard haben noch bis 19. Juli Sonderurlaub, die neue Saison startet in Spanien erst am 15. August. Für Alaba heißt es in den kommenden Tagen: Sachen packen, Umzug vorbereiten. In Madrid hat er scheinbar schon eine Bleibe gefunden: im Nobel-Viertel La Finca.

Alaba braucht in Madrid eine neue Rückennummer

Ein Fragezeichen steht noch hinter Alabas Rückennummer bei den Königlichen: Seine 27 wird es nicht, in Spanien werden nur Nummern zwischen 1 und 25 vergeben. Da die 8, die Alaba im Team hat, an Kroos vergeben ist, muss er eine neue wählen: möglicherweise die 4, jene von Legende Sergio Ramos.