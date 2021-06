So starten Türkei und Schweiz in Gruppen-Finale

Showdown in Gruppe A: die Schweiz gegen die Türkei heute live auf oe24.TV.

Nach den verpatzten ersten beiden Gruppenspielen stehen sowohl die Schweiz (1 Punkt) als auch die Türkei (0 Punkte) vor dem heutigen direkten Duell mit dem Rücken zur Wand. Die Ausgangslage im Kampf um die K.-o.-Runde ist klar: Es hilft nur ein voller Erfolg. Mit einem Sieg und einer Niederlage von Wales könnte die Schweiz sogar noch Platz zwei erobern - dann kommt es auf die Tordifferenz an. Bei einer Pleite ist die Schweiz ausgeschieden. Für die Türkei ist nur noch der dritte Rang möglich und die vier besten Gruppendritten erreichten ebenfalls das Achtelfinale. Es wartet also ein echter Showdown in Baku.

+++ Der Countdown zum Gruppen-Kracher & die LIVE-Partie HIER auf oe24.tv +++



Beide Teams zuversichtlich

"Jeder in der Mannschaft ist enttäuscht und nicht nur die Mannschaft: Die ganze Nation ist enttäuscht. Das ist in Ordnung, das passiert im Sport. Wir wissen, wie das Gefühl ist, auf der anderen Seite zu stehen und das muss unser Ziel sein. Wir müssen ein Tor mehr schießen. Das wäre gut", zeigt sich Schweiz-Mittelfeldspieler Steven Zuber nach wie vor zuversichtlich. Trainer Vladimir Petkovic fügte hinzu: "Wir brauchen jetzt positive Energie, wir brauchen den Spirit der Mannschaft ." In der Türkei wird unterdessen die Kritik an Teamchef Senol Günes ausgerechnet vor dem Entscheidungsspiel immer lauter. "Wir sind in einer schwierigen Situation", gesteht der Coach. Dennoch will die Türkei heute den ersten Sieg bei dieser EM einfahren!

Aufstellung Türkei

23 Cakir - 2 Celik, 3 Demiral, 4 Söyüncü, 22 Ayhaan, 25 Müldür - 6 Tufan, 21 Kahveci, 10 Calhanoglu - 7 Ünder, 17 Yilmaz

Aufstellung Schweiz

1 Sommer - 3 Widmer, 4 Elvedi, 5 Akanji, 13 Rodriguez - 8 Freuler, 10 Xhaka, 14 Zuber, 23 Shaqiri - 9 Seferovic, 7 Embolo