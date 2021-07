So viel cashen England-Stars bei Final-Triumph

Die Europameisterschaft bescherte dem englischen Nationalteam einiges an Prämien - im Fianle kann man sich nochmal eine Millionen-Summe abholen.

England hat bei der diesjährigen EURO nicht nur die Chance die 55-jährige Titeldurststrecke zu beenden, wenn es am Sonntagabend im Wembley-Stadium Italien besiegt. Denn neben der äußerst schmuckvollen Henri Delaunay Trophy können sich die Stars der "Three Lions" zusätzlich auf einen warmen Geldregen freuen.

Für die bestandene EM-Quali und die damit verbundenen Teilnahme an der Endrunde gab es für die Teams alleine schon 9.250.000 Euro Antrittsprämie. Für Englands Auftaktsieg gegen Kroatien (1:0) und dem Erfolgserlebnis gegen Tschechien (1:0) gab es jeweils einen extra Geldsegen im Wert von 1 Million Euro. Für das Weiterkommen gegen Deutschland (2:0) in die Runde der letzten 16 durften sich Kane & Co über weitere 1. 500.000 Euro freuen. Nach dem Viertelfinal-Sieg gegen die Ukraine (4:0) kamen weitere 2. 500.000 Euro hinzu. Durch den Finaleinzug gegen Dänemark (2:1) gab es eine Geldspritze von 4 Mio. Euro.

UEFA reduzierte Preisgeld-Budget

Die Gesamtauszahlung für den Gewinner der Euro 2020 beträgt potenziell 28,25 Millionen Euro. England könnte mit dem Final-Triumph fasst an diese Summe herankommen. Der einzige Makel bleibt das Unentschieden gegen Schottland (0:0). Dafür kassiert die Truppe von Gareth Southgate "nur" 500.000 Euro.

Selbst bei einer Final-Pleite gegen Italien, bekäme man 5. 000.000 Euro als Trostpreis.

Aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der Verschiebung des Turniers reduzierte die UEFA das ursprüngliche Budget von 371 Mio. auf Euro 340 Mio. Euro und liegt damit immer noch über dem Niveau vergangener Turniere. Ein weiterer Grund dafür ist der erhöhte Aufwand für Spiele mit reduzierten Zuschauerzahlen in jedem Stadion.