Erneuter Seitenhieb gegen Engländer

Vor dem heutigem Halbfinale gab es erneute Sticheileien gegen die Engländer.

Auf das Video von Patrice Evra, folgte der dänische Keeper Kasper Schmeichel mit einer weiteren kleinen Provozierung. Bei dieser bezog er sich auf die berühmte Fußball-Phrase der Engländer "Football is coming home" (dt. Der Fußball kommt nach Hause).

Schmeichel erinnert sich an das EM-Wunder 1992

Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel wird der Leicester-Tormann gefragt, was es den Dänen bedeuten würde, das "Nach-Hause-Kommen" aufzuhalten. Darauf antwortet er cool: "War es jemals zu Hause?" Daraufhin breitet sich ein breites Grinsen über sein Gesicht aus. "Habt ihr jemals die EM gewonnen?", fragt er in die Runde und geht noch einen Schritt weiter, durch das Wissen, dass sich Dänemark 1992 zum Europameister küren konnte und England noch kein einziges Mal. Dafür durften die "Three Lions" 1966 den WM-Pokal in die Luft stemmen - das ist den Dänen noch nicht gelungen.