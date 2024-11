Frankreich-Coach Deschamps will Mbappé-Reißleine ziehen

Beben bei der französischen Nationalmannschaft! Beim Nations-League-Lehrgang fehlte Superstar Kylian Mbappé in der „Équipe Tricolore“. Könnte nun der nächste Rückschlag für den Real-Madrid-Stürmer folgen – und das ausgerechnet von Trainer Didier Deschamps?

Knirscht es bei den Franzosen? Beim Vize-Weltmeister scheint der Haussegen schiefzuhängen – zumindest zwischen Trainer Didier Deschamps und Superstar Kylian Mbappé. Der Stürmer von Real Madrid wurde zuletzt nicht einmal für den Länderspiel-Lehrgang nominiert! Pikant: Laut der französischen Sportzeitung L'Équipe denkt Deschamps sogar darüber nach, Mbappé die Kapitänsbinde abzunehmen. Bahnt sich der nächste große Zoff an?

Deschamps lädt zum Krisengespräch

Entgegen erster Vermutungen fehlte der 25-Jährige bei den Nations-League-Spielen gegen Israel und Italien nicht wegen einer Verletzung. Stattdessen soll Deschamps den Noch-Kapitän bewusst aus dem Kader gestrichen haben.

Wie L'Équipe berichtet, steht nun ein Krisengespräch zwischen Deschamps und dem Real-Madrid-Star an. Erst danach will der Trainer entscheiden, ob Mbappé die Kapitänsbinde behalten darf – oder ob sie ihm entzogen wird.

Mbappé im Formtief

Zudem wird in Frankreich heftig spekuliert, ob der Offensiv-Star derzeit mit mentalen Problemen zu kämpfen hat. Mbappé befindet sich sowohl bei Real Madrid als auch in der Nationalmannschaft in einem nie dagewesenen Formtief.

Als mögliche Nachfolger für das Kapitänsamt werden Aurelien Tchouameni (Real Madrid), N'Golo Kanté (Al-Ittihad) und Ibrahima Konaté (FC Liverpool) gehandelt. Diese Spieler könnten bei der WM 2026 die Zukunft des Teams prägen.