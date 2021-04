6:1 - Pacult feiert Kantersieg

Nächster Kantersieg für Austria Klagenfurt: Coach Peter Pacult und seine Elf schießen zehn Amstettner nach frühem Rückstand 6:1 ab.

Nach dem 5:0 am Freitag gegen Kapfenberg jubelt Coach Pacult mit Austria Klagenfurt über den nächsten Kantersieg: Die Kärntner schossen Amstetten mit 6:1 ab und rücken in der Tabelle als Vierter näher an das Spitzen-Trio heran. Zum Mann des Spiels avancierte Ex-Bundesliga-Stürmer Pink, der Amstetten mit einem Dreierpack fast im Alleingang abschoss. Aber der Reihe nach: Jubeln durften zu Beginn nur die Hausherren: Stark köpfte zum frühen 1:0 ein (5.). Erst nach rund 20 Minuten wurde Klagenfurt präsenter - und schlug sofort zu. Pink netzte nach Vorlage von Markelic zum 1:1 (21.). Kurz vor der Pause schwächten sich die Hausherren dann selbst: Alli flog mit Gelb-Rot vom Platz (45.). In Überzahl hatte die Austria leichtes Spiel: Pink netzte direkt nach Wiederanpfiff zum 2:1 (48.), Andersson sorgte für die Vorentscheidung (53.). Spätestens mit dem 4:1 von Pink (54.), seinem 14. Saisontor, war die Partie gelaufen. Im Finish sorgten Maciejewski (60.) und Cvetko (83.) für die weiteren Tore gegen die heilos überforderten Amstettner.

Wacker siegt 3:2, Lafnitz kassiert herbe Pleite

Ebenfalls auf Kurs bleibt Wacker Innsbruck: Die Tiroler feierten in Horn den vierten Sieg in den jüngsten fünf Spielen, siegten 3:2 und bleiben auf Rang 5. Nach der Führung durch Jamnig (18.) glich Horn durch Cosgun zwar aus (26.), doch Ronivaldo (26.) und abermalls Jamnig (33./Elfer) sicherten Wacker den Sieg beim Tabellen-Schlusslicht. Das 2:3 von Siverio (85.) war noch nur Ergebniskosmetik.



Eine herbe Pleite kassierte Lafnitz: Der Tabellenführer unterlag Nachzügler Kapfenberg mit 0:1, verlor zum zweiten Mal in Serie. Das Goldtor für die Kapfenberger erzielte Hernaus in Minute 75. Damit droht Lafnitz morgen der Verlust von Platz 1: Liefering (gegen die Young Violets) und BW Linz (gegen Rapid II) können an den Steirern vorbeiziehen.