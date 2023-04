Austria steht weiter total im Regen

Zittern um Bundesliga-Lizenz: Austria hofft auf grünes Licht Für die Wiener Austria steht zwischen den sportlichen Highlights gegen Red Bull Salzburg (3:3) und dem Derby am Sonntag gegen Rapid ein noch wichtigerer Termin an. Am Donnerstag gibt die Fußball-Bundesliga die Lizenz-Entscheidungen in erster Instanz für die Saison 2023/24 bekannt.