1:1 - Salzburg bleibt auch gegen Hartberg sieglos

Zum mittlerweile fünften Mal in Folge bleibt Red Bull Salzburg in der Bundesliga ohne Sieg. Die Bullen vergeben trotz klarer Überlegenheit in Hartberg den Sieg und kommen nur zu einem 1:1.

Red Bull Salzburg hat einen ersten Schritt aus der Krise verpasst. Die seit Wochen arg gebeutelten Roten Bullen mussten sich am Samstag in der Fußball-Bundesliga beim TSV Hartberg mit einem 1:1 (1:0) begnügen und sind damit schon seit fünf Ligaspielen sieglos. Die Salzburger Führung durch Nicolas Capaldo (44.) glich Youba Diarra (70.) aus. Den nächsten Versuch auf den ersten Sieg seit 19. Oktober gibt es im Nachtragsspiel am Mittwoch wieder gegen Hartberg, diesmal zu Hause. +++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++ Vier Tage nach der 0:5-Pleite in der Champions League gegen Bayer Leverkusen stellte Salzburg-Trainer Pep Lijnders seine Startelf kräftig um. Mit sechs Neuen war sein Team klar spielbestimmend, konnte in der ersten halben Stunde mit dem vielen Ballbesitz gegen die gut organisierten und defensiv kompakt stehenden Hartberger aber nicht viel anfangen. Die größte Chance auf den ersten Treffer hatte die Elf von Manfred Schmid. Nach einer verunglückten Kopfball-Rückgabe von Nicolas Capaldo zog Diarra auf Torhüter Alexander Schlager zu, der den Passversuch auf den mitgelaufenen Donis Avdijaj abfangen konnte (11.). Salzburg führte, Diarra glich aus Der Vizemeister wurde zunächst nur durch Moussa Yeo (15.) wirklich gefährlich. Ein aberkannter Treffer von Yeo wegen vorangegangenem Foulspiels (36.) war aber so etwas wie ein Weckruf. Die Angriffe wurden zielführender und häufiger. Ein Weitschuss von Mads Bidstrup strich am Ziel vorbei (40.), wenig später fiel die hoch verdiente Führung. Torhüter Raphael Sallinger konnte gegen Petar Ratkov noch klären, der Nachschuss von Capaldo landete aber im Netz (44.). Im Jubel gedachten die Roten Bullen mit einem Trikot ihres schwer verletzten Kollegen Karim Konate. Lesen Sie auch 3:4 - WAC dreht Thriller beim GAK Der harte Kampf des GAK bleibt unbelohnt. Die Steirer, die 60 Minuten in Unterzahl agieren mussten haben den WAC lange Zeit im Griff. Doch in einer furiosen Schluss-Offensive erkämpfen die Kärntner noch einen 4:3-Sieg nach 0:3-Rückstand.

1:1 - Altach erkämpft Punkt gegen Sturm im Finish Double-Sieger Sturm Graz hat es verpasst sich vorzeitig zum Winterkönig zu krönen. In Altach kassieren die Steirer in der Schlussphase noch den 1:1-Ausgleich. In der zweiten Hälfte wurden die Hartberger nach vorne aktiver. Zunächst hatten die Salzburger die Chance auf die Vorentscheidung, ein Yeo-Schuss wurde aber abgeblockt (62.). Es rächte sich in der 70. Minute. Schlager klärte vor dem Strafraum gegen Marco Hoffmann, der Ball fiel Diarra vor die Füße, der aus gut 20 m mit einem perfekten Heber über Schlager und einige Verteidiger zum Ausgleich traf. Salzburg konnte nicht mehr nachlegen. Für Pep Lijnders und seine Mannschaft setzte sich damit die lange Misere in fremden Stadien fort, der Vizemeister ist seit fast dreieinhalb Monaten (1:0 beim LASK am 17. August) in der Bundesliga ohne Auswärtssieg. Für Hartberg war es im 17. Liga-Duell bei 15 Niederlagen erst das zweite Remis gegen Salzburg. Zahlen & Fakten zum Spiel TSV Hartberg - Red Bull Salzburg 1:1 (0:1)

Hartberg, Profertil Arena

Schiedsrichter: Kijas Tore: 0:1 Capaldo (44.), 1:1 Diarra (70.)

Gelbe Karten: Markus bzw. Capaldo, Yeo HARTBERG: Sallinger - Heil, Wilfinger, Komposch, Karamatic, Pfeifer - Kainz (54. Demir), Markus, Diarra - Avdijaj (46. Mijic), Hoffmann (80. Fillaver SALZBURG: Schlager - Dedic (26. Bajcetic), Piatkowski, Gadou, Guindo - Capaldo, Bidstrup - Yeo, Gloukh, Nene - Ratkov