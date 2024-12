4:0 - Salzburg beendet Krise mit Tor-Gala gegen Hartberg

Red Bull Salzburg kehrt mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen Hartberg in eindrucksvoller Manier zurück auf die Erfolgsspur.

Nach fünf sieglosen Partien atmet Vizemeister RB Salzburg endlich auf! Nach dem enttäuschenden Remis gegen Hartberg legten die Bullen in der Nachholpartie gegen die Steirer einen 4:0-Sieg hin. Drei wichtige Punkte, die nicht nur die Tabelle aufpolieren, sondern auch ein kräftiges Lebenszeichen für Trainer Pep Lijnders senden – nach der Krise endlich wieder Luft.

Die Hausherren legten ambitioniert los und machten von Anfang an klar, dass nur ein Sieg zählt. Doch nach 15 Minuten verlor das Spiel zunehmend an Fahrt. Dann der Knaller: Ratkov zieht einen Freistoß, der Ball prallt in die Mauer und trifft die Hand eines Hartbergers – Elfmeter! Doch genau im Moment der Erlösung scheitert Glouck kläglich an Keeper Sallinger. Ein echter Nackenschlag!

Bullen ledern los

Doch statt zu resignieren, zündete die Lindjers-Elf den Rache-Turbo: Capaldo schleicht sich aus dem Hinterhalt und knallt das Leder ins lange Eck – 1:0 (35.) für Salzburg! Und als wäre das nicht genug, schlägt Glouck nur 77 Sekunden später zurück, macht den Elfer-Fehler wett und erhöht auf 2:0 (36.).

Auch nach der Pause bewies Salzburg Treffsicherheit: Eine Glouckh-Flanke landet in der Mitte. Capaldo steigt am höchsten und nickt zum 3:0 (51.) ein – Doppelpack! Das 4:0 (75.) durch den eingewechselten Daghim machte den Sack endgültig zu.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Red Bull Salzburg - TSV Hartberg 4:0 (2:0)

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 3.394

Schiedsrichter: Pfister

Tore: 1:0 Capaldo (34.), 2:0 Gloukh (36.), 3:0 Capaldo (50.), Daghim (75.)

SALZBURG: Schlager - Capaldo, Piatkowski, S. Baidoo, Guindo - Bidstrup, Diambou - Clark, Gloukh, Nene - Ratkov

HARTBERG: Sallinger - Heil, Wilfinger, Komposch, Karamatic, Pfeifer - Avdijaj, Markus, Diarra - Hoffmann, Mijic