Austria jubelt nach Thriller-Sieg

Die Wiener Austria konnte am Sonntag gegen den WAC über gleich zwei Dinge jubeln: Ihren ersten Erfolg der Saison und das Debut von Rückkehrer Aleksandar Dragovic.

Aufatmen bei der Wiener Austria! Nachdem die Europacup-Reise der Veilchen bereits in der 2. Qualifikationsrunde ihr Ende gefunden hatte und auch der Bundesliga-Auftakt gegen BW Linz nur eine 0:1-Niederlage hervorgebracht hatte, gab es für die Favoritner endlich Grund zu jubeln: Gegen den WAC gelang der Truppe von Coach Stephan Helm der erste Saisonsieg. Die 3:1-Partie verlief allerdings nicht ganz reibungslos.

Last-Minute-Sieg bei Dragovic-Heimkehr

"Es war eine emotionale Achterbahnfahrt", brachte Helm den Sonntag-Abend auf den Punkt. Denn den Wölfen gelang durch Dejan Zukic bereits in der 26. Minute die Führung. Bis zur 70. Minute, als Andreas Gruber für den ersehnten Ausgleich sorgte, hieß es für die Wiener: Zittern! Erst in der Verlängerung gaben die Austrianer noch einmal Vollgas, konnten dank Muharem Huskovic (90+3.) und Dominik Fitz (90+6.) gegen nur mehr zehn Kärntner (Nicolas Wimmer sah Rot in der 82. Minute) den Triumph perfekt machen.

Doch nicht nur wegen des Last-Minute-Sieges sondern auch wegen Heimkehrer Aleksandar Dragovic brachen die violetten Fans in Euphorie aus. Der 33-Jährige stand nach dreizehn Jahren endlich wieder im violetten Dress auf dem Platz. "Es geht nicht um mich, es geht um Austria Wien", erklärte der 100-fache ÖFB-Teamspieler nach seinem Debut.

Fans fordern Werner- & Ortlechner-Abgang

Von einem solchen Empfang können Sportvorstand Jürgen Werner und Sportdirektor Manuel Ortlechner wohl nur träumen: Violette Anhänger hielten ein Plakat hoch auf dem "Unsere Wunschlösung: Werner und Orti raus" zu lesen war. Dragovic verteidigte die beiden jedoch: "Sie geben Tag für Tag 100 Prozent für den Verein." Doch auch den Unmut der Fans könne er verstehen. "Es ist legitim, dass die Fans 'haß' sind und ihren Unmut nach den letzten zwei Jahren rauslassen."

Heiß waren auch die Temperaturen, die die Austrianer während ihrer Thriller-Partie ertragen mussten. "Wieder ein Klassiker, mein Debut bei gefühlten 40 Grad spielen zu müssen", so Dragovic.