Bundesliga-Spiele in Wien und Hartberg abgesagt

Die Spiele Austria-Sturm und Hartberg-Tirol wurden abgesagt.

Das anhaltende Unwetter in Österreich hat zu weiteren Absagen in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Wie die Liga am Vormittag mitteilte, können die Sonntagspartien zwischen dem TSV Hartberg und der WSG Tirol (angesetzt für 14.30 Uhr) sowie zwischen der Wiener Austria und Meister Sturm Graz (17.00) nicht ausgetragen werden. Bereits am Samstag war das Match zwischen Red Bull Salzburg und Austria Klagenfurt ausgefallen. Ersatztermine gibt es vorerst noch nicht.

Nicht nur der Starkregen, auch der starke Wind machen derzeit die sichere Austragung der Bundesliga-Spiele in Hartberg und Wien unmöglich. Hinzu kommen lokale Überschwemmungen, die zu Einschränkungen im Verkehr und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln geführt haben. So mussten die Wiener Linien ihren U-Bahn-Betrieb erheblich einschränken.

Auch in der 2. Liga fielen an diesem Wochenende fünf der acht Partien wetterbedingt aus. In den unteren Ligen gab es im gesamten Land Absagen, im Osten Österreichs fanden nahezu keine Spiele statt.