Linzer stoppen Rapid-Express! Blau-Weiß fegt Grün-Weiß mit 3:0 vom Platz!

Nach der 1:2-Pleite in der Europa-League-Quali gegen Braga kommt der Rapid-Express auch in der Bundesliga ins stocken. Der FC Linz besiegte am Sonntag vor eigenen Fans den SK Rapid im Torrausch mit 3:0! Doppelpacker Ronivaldo (18. & 60.) und Pirkl (29.) besiegelten den Grün-Weißen Erfolgslauf.

Bereits mit Anpfiff machte sich die Hartnäckigkeit der Linzer bemerkbar – den ersten Schuss aufs Tor gab es schon in der dritten Minute! Martin Moormann, der wenig später verletzt ausgewechselt werden musste (27.), wurde aus weiter Entfernung gefährlich. Rapid-Goalie Niklas Hedl konnte allerdings noch rechtzeitig abwehren. In der 18. Minute durfte die Mannschaft von Coach Gerald Scheiblehner dann aber jubeln: Offensivmann Thomas Goiginger spielte Ronivaldo den Ball über die linke Seite zu, der diesen im Netz versenkte. Ein historischer Treffer! Noch nie zuvor ist BW Linz ein Bundesliga-Tor gegen den Rekordmeister gelungen. Weil Goiginger ein Treffer noch nicht ausgereicht hatte, spielte der Vorlagen-Zauberer die Kugel diesmal auf Simon Pirkl, der zum 2:0 traf (29.). Für die Rotations-Truppe von Robert Klauß gab es in der ersten Halbzeit kein Tor, dafür drei gelbe Karten (Hofmann/29., Grgic/43., Sangare/44.). Linzer Tor-Spektakel auch in zweiter Halbzeit Der Hunger nach Toren schien bei den Linzern noch nicht gestillt worden zu sein. In der 52. Minute sah es dank Anderson schon nach dem nächsten blau-weißen Treffer aus. Es blieb allerdings wegen eines Handspiels von Alexander Briedl beim 2:0. Doch nicht für lange: Wieder einmal schaffte es die brasilianische Tormaschine Ronivaldo an Hedl vorbei. Diesmal durften sich die Hausherren auch wirklich über das 3:0 freuen, an dem Rapid bis zum Abpfiff nichts mehr ändern konnte.