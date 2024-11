Entrup schießt LASK mit Last-Minute-Doppelpack zum 2:1-Sieg gegen Altach

Maximilian Entrup sichert dem LASK in letzter Minute den 2:1-Sieg gegen Altach. Zwei späte Tore des Stürmers zerstören die Sieghoffnungen der Vorarlberger nach neun sieglosen Runden.

Mit einem Last-Minute-Doppelpack hat Maximilian Entrup dem LASK am Sonntag einen dramatischen 2:1-Auswärtssieg gegen den SCR Altach beschert. Der Stürmer traf in der 90. und 94. Minute und dämpfte damit die Hoffnungen der Altacher auf den ersten Sieg nach neun sieglosen Runden. Pascal Estrada hatte die Hausherren zuvor in der 65. Minute in Führung gebracht.

Langweilige erste Hälfte – packende Schlussphase

Vor 4.793 Zuschauern in der Cashpoint Arena gab es in der ersten Halbzeit kaum Highlights. Der Kampf überwog, und echte Torchancen waren Mangelware. Eine erste Gelegenheit vergab Entrup, der in der 18. Minute zu zentral auf Altach-Keeper Dejan Stojanovic abschloss.

In der zweiten Hälfte schlug Altach schließlich zu: Eine Flanke von Sandro Ingolitsch konnte LASK-Goalie Jörg Siebenhandl nur kurz klären, und Estrada lenkte den Nachschuss von Lukas Fadinger entscheidend ab. Danach wachte der LASK auf und wurde in der Schlussphase für seine Bemühungen belohnt. Zunächst glich Entrup nach einem Solo durch die Altach-Abwehr aus, ehe er in der 94. Minute nach einer Vorarbeit von Marin Ljubicic erneut traf und den Sieg sicherte.

Mit diesem späten Erfolg stößt der LASK in der Tabelle auf Rang sieben vor, während Altach weiter auf den ersten Sieg wartet und mit Schlusslicht GAK punktgleich bleibt.

Technische Daten zum Spiel:

SCR Altach - LASK Endstand 1:2 (0:0). Altach, Cashpoint Arena, 4.793, SR Gishamer

Tore: 1:0 (65.) Estrada, 1:1 (90.) Entrup,1:2 (94.) Entrup

Altach: Stojanovic - Ingolitsch, Estrada (81. L. Gugganig), Koller, Ouedraogo - Demaku (90. Lukacevic), Jäger, Kameri (55. Strunz), Fadinger (81. Bähre) - Gebauer, Fridrikas

LASK: Siebenhandl - Flecker, Ziereis, Smolcic, Bello - Bogarde, B. Jovicic - Horvath (57. Berisha), Zulj (57. Ljubicic), Taoui (46. Stojkovic) - Entrup

Gelbe Karten: S. Ingolitsch, F. Ingolitsch (Trainer) bzw. Entrup, Taoui, Smolcic, Flecker