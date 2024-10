ER wird neuer Trainer des GAK

Der GAK soll laut Medienberichten mit Rene Poms den neuen Cheftrainer gefunden haben.

Der GAK soll laut Medienberichten mit Rene Poms den neuen Cheftrainer gefunden haben. Der Steirer hat seinen Vertrag beim griechischen Zweitligisten PAS Giannina am Montagabend aufgelöst. Der Bundesliga-Aufsteiger aus Graz hatte sich davor vom bisherigen Coach Gernot Messner getrennt, nachdem in den bisherigen zehn Saisonspielen kein einziger Sieg angeschrieben wurde. Aktuell ist der GAK deshalb am Tabellenende zu finden.

Poms betreute in der Saison 2023/24 den DSV Leoben in der 2. Liga, die Wege trennten sich aber trotz des Erreichens des Halbfinales im ÖFB-Cup aufgrund interner Differenzen im April. Der 49-Jährige ging daraufhin im Juli nach Griechenland. Poms arbeitete im Ausland davor lange als Assistent von Nenad Bjelica bei Clubs wie Spezia Calcio, Lech Posen, Dinamo Zagreb und NK Osijek. Bei Osijek agierte er auch als Cheftrainer.

Der GAK will den Messner-Nachfolger am späten Dienstagnachmittag (17.45 Uhr) offiziell präsentieren.