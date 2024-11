Salzburg will gegen Hartberg die Krise beenden

Nach einem historischen Negativlauf steht Red Bull Salzburg unter Druck: In zwei Spielen gegen Hartberg soll die Trendwende gelingen. Doch die Steirer wittern ihre Chance auf eine Sensation.

Vizemeister Red Bull Salzburg steht vor einem brisanten Doppel gegen den TSV Hartberg. Drei Pflichtspielniederlagen in Folge und sechs Wochen ohne Bundesliga-Sieg haben den einstigen Serienmeister in die schwerste Krise seit Jahren gestürzt. Besonders die 0:5-Niederlage gegen Bayer Leverkusen hinterließ Spuren. Trainer Pepijn Lijnders macht dennoch klar: „Das nächste Spiel müssen wir gewinnen.“

Hartberg: Der Lieblingsgegner

Mit Hartberg kommt nun ein Gegner, gegen den Salzburg in 16 Spielen noch nie verloren hat. Die Bilanz: 15 Siege und ein Remis. In der Vorsaison wurden die Oststeirer dreimal mit 5:1 geschlagen. Dennoch warnt Lijnders: „Wir müssen uns neu einstellen und mit Zuversicht an die Aufgabe herangehen.“

Hartberg will Geschichte schreiben

Für Hartberg bietet sich die Chance, die Salzburger Schwächephase auszunutzen. „Es wird an uns liegen, was wir aus den Problemen der Salzburger machen“, sagte Trainer Manfred Schmid. Mit einem Heimsieg könnten die Steirer in der Tabelle an Salzburg vorbeiziehen – ein historischer Erfolg.

Mögliche Aufstellungen

TSV Hartberg - Red Bull Salzburg

Stadion: Hartberg, Profertil Arena

SR: Kijas

Hartberg: Sallinger - Wilfinger, Komposch, Karamatic - Heil, Kainz, Markus, Pfeifer - Avdijaj, Mijic, Prokop

Es fehlen: Havel (Syndesmoseband), Omoregie (Oberschenkel)

Fraglich: Prokop (Adduktoren)

Salzburg: Schlager - Dedic, Piatkowski, S. Baidoo, Guindo - Diambou, Gourna-Douath, Bidstrup - Nene, Ratkov, Gloukh

Es fehlen: Konate (Kreuzbandriss), Kjaergaard (Sprunggelenk), Blaswich (Wade), Morgalla, Fernando (beide Oberschenkel)

Fraglich: Terzic (Adduktoren)

Noch kein Saisonergebnis 2024/252023/24: 1:5 (h), 5:6 n.E. (h/Cup), 2:3 (a), 1:5 (a), 1:5 (h)