Rapid mit Wut im Bauch gegen Salzburg

Mit dem Hit zwischen den Rivalen Rapid und Salzburg verabschiedet sich die Bundesliga in die zweiwöchige Pause.

Salzburgs Fußballer reisen nach dem geschafften Champions-League-Einzug vermeintlich ausgeruhter nach Wien, wo Rapid den Ärger über die verpasste Europa League am Sonntag (17 Uhr im sport24-Liveticker) entsprechend kanalisieren will. "Wir wandeln diese Wut, Trauer, Enttäuschung in Vorfreude um", kündigte Rapid-Trainer Robert Klauß an.

Nur ein normales Training möglich

"Wir müssen Vollgas geben, jeder einfach alles investieren, damit wir bereit sind auf dem Platz. Genau darum geht es die nächsten zwei Tage, dass wir am Sonntag wieder einen rausblasen können", meinte Klauß nach dem Scheitern gegen Braga. Konkret sind es zwei Tage, die Salzburg nach dem fixierten Champions-League-Einzug mehr zur Regeneration und Vorbereitung hat. Rapid indes bleibt "ein richtiges Training" (Klauß) am Samstag, um die Schrauben entsprechend zu justieren.

Rapid: Schon 12. Spiel seit 25. Juli

Das Prestigeduell beschließt intensive Wochen für beide Teams. Rapid geht mit zwölf Spielen seit 25. Juli in die zweiwöchige Ligapause, Salzburg wird seit dem 26. Juli neunmal gespielt haben. "Ich glaube es hilft, dass wir daheim spielen, dass wir uns auf ein schönes Stadion freuen können, auf eine gute Stimmung", sagte Klauß. "Ich glaube, dass die Leute honorieren, was wir bisher investiert haben. Das wird uns helfen."

Letztes Duell in Wien gewann Rapid mit 2:0

Pepijn Lijnders stellt sein Team auf die nächste stimmungsvolle Angelegenheit ein. "Ich habe schon gehört, dass die Matches bei Rapid sehr heiß sein können. Aber das war zuletzt bei Twente oder beim LASK auswärts auch schon so", befand Salzburgs Trainer. Unter Lijnders ist Salzburg noch ungeschlagen und in der Liga makellos. Der Niederländer steht für Offensivspektakel der Marke Jürgen Klopp, defensive Unsicherheiten waren bisher aber auch inkludiert. Als Rapid die Salzburger gegen Ende der Vorsaison beim Heim-2:0 nach 19 vergeblichen Anläufen wieder einmal erwischte, werkte Lijnders noch für Liverpool. Zwei Spiele hintereinander gewann Rapid gegen Salzburg zuletzt 2012.

SK Rapid - Red Bull Salzburg (Wien, Allianz Stadion, 17.00 Uhr, SR Ebner)

Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Böckle - Grgic, Sangare - Seidl, Jansson - Burgstaller, Beljo

Salzburg: Blaswich - Van der Brempt, Piatkowski, Baidoo, Dedic - Bidstrup, Gourna-Douath, Kjaergaard - Nene, Yeo, Gloukh