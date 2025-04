So lange wird Sturm-Verteidiger Wüthrich gesperrt sein

Spitzenreiter Sturm Graz muss im Titelrennen der Fußball-Bundesliga nur eine Partie auf Gregory Wüthrich verzichten.

Der Schweizer kam nach seinem Rotfoul am Sonntag im Ligaschlager bei Vizemeister Red Bull Salzburg (2:1) mit der Mindestsperre von einem Spiel davon. Sturms Abwehrchef fehlt damit am Ostersonntag (14.30 Uhr) im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz. In den folgenden beiden Duellen mit dem ersten Verfolger Austria Wien ist der 30-Jährige wieder spielberechtigt.

WAC-Verteidiger Chibuike Nwaiwu wurde wegen einer Tätlichkeit am Freitagabend im Gastspiel bei Blau-Weiß (2:1) für zwei Spiele gesperrt. Eine Partie wurde vom Strafsenat aber auf sechs Monate bedingt nachgesehen, womit der Nigerianer vorerst nur die Partie am Sonntag (14.30) gegen Rapid verpasst.