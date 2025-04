Hammer-Gerücht: Manchester United will Serien-Absteiger

Englands Rekordmeister steckt seit Jahren in der Krise - jetzt soll ausgerechnet ein Serien-Absteiger ein großes Problem lösen.

Auch heuer hat Manchester United nichts mit dem Titelkampf zu tun. Die "Red Devils" tümpeln in der Premier League auf Platz 14 herum, können nur froh sein, dass mit Ipswich, Leicester und Southampton drei Teams eine Horror-Saison spielen und die Abstiegsplätze praktisch schon vergeben sind.

Ausgerechnet von einem dieser drei Teams soll ein "verfluchter" Star die wohl größte Problem-Position des Rekordmeisters beheben. Denn seit Wochen steht Goalie Andre Onana in der Kritik und liefert sich einen Patzer nach dem anderen. Seine Aussetzer sind mittlerweile Kult im Netz.

Der Keeper aus Kamerun wird auch mit einem Wechsel nach Saudi Arabien in Verbindung gebracht. Für das Duell mit Newcastle wurde er sogar aus dem Kader gestrichen. Coach Ruben Amorin dürfte sich aber bereits auf einen Nachfolger festgelegt haben. Wie "The Sun" berichtet soll Aaron Ramsdale von Absteiger Southampton nächstes Jahr in Old Trafford das Tor hüten.

Unheimlicher Fluch belastet Ramsdale

Der 26-jährige Engländer ist in den letzten sechs Jahren gleich drei Mal aus der Premier League abgestiegen. 2020 kehrte der fünffache Teamspieler nach zwei Leihen zu Bournemouth zurück, im folgenden Jahr folgte prompt der Abstieg. Er verließ den Verein und wechselte zu Sheffield United, wo es ebenfalls gleich wieder eine Liga abwärts ging. Nach drei Jahren beim FC Arsenal in London ohne Abstiegsnot wechselte Ramsdale heuer zum FC Southampton und es ging auch hier wieder bergab.

Mit den "Saints" wurde sogar Negativ-Geschichte geschrieben, denn noch nie stand ein Absteiger in England so früh in der Saison fest. Nun dürfte er erneut das Weite suchen. Andere Vereine dürfte der Ramsdale-Fluch nicht abschrecken. Denn auch der Ex-Arnautovic-Klub West Ham dürfte Interesse an dem Keeper bekunden. Sollte sich Manchester United die Dienste von Ramsdale sichern, bleibt für alle Fans der Red Devils zu hoffen, dass der Abstiegs-Fluch nicht weitergeht.