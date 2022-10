Laut Medienberichten soll Rapid Wien schon in den nächsten Tagen die Trennung offiziell verkünden.

Nach der 0:1-Schlappe gegen den SV Ried will die Rapid-Chefetage jetzt die Reißleine ziehen. Demnach übernimmt Geschäftsführer Sport Zoran Barisic als Interims-Nachfolger. Feldhofer hatte den Job Ende November des Vorjahres von Dietmar Kühbauer übernommen und Rapid zu Saison-Endrang fünf geführt. Nach dem 0:1 in Ried liegen die Grün-Weißen mit vier Siegen, zwei Remis und fünf Niederlagen nur an siebenter Stelle. Wie oe24 bereits berichtete (https://www.oe24.at/sport/fussball/fussball-national/bundesliga/rapid-wien/rapids-geheimplan-mit-feldhofer/530073793) , war Barisic als Übergangslösung schon vor dem Spiel in Salzburg ein Thema damals konnte sich Feldhofer aber noch retten, jetzt soll der plan mit Verspätung doch umgesetzt werden.

Feldhofer seit Wochen in der Kritik

Spätestens seit dem blamablen Out im Conference-League-Play-off im August gegen Vaduz war Feldhofer schwer angezählt, blieb aber wohl auch deshalb im Amt, weil bei Rapid aufgrund der bevorstehenden Präsidiumswahl derzeit ein Macht-Vakuum herrscht. Die Pleite in Ried brachte dann aber doch das Fass zum Überlaufen, zumal sechs Tage zuvor auch das Derby gegen die Austria vor Heimpublikum verloren wurde.

Spieler haben sich von Trainer bereits verabschiedet

Wie oe24 erfuhr, soll sich Feldhofer nach dem Spiel bereits von seinen Spielern verabschiedet haben. Sportdirektor Zoran Barisic wird nach oe24-Informationen bis zur Winterpause interimistisch übernehmen. Der neue Trainer soll dann vom neuen Rapid-Präsidium, das Ende November gewählt wird, ausgesucht werden. Derzeit läuft alles auf Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz als neuer Rapid-Präsident raus