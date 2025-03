3:1 - Sturm geht gegen Salzburg im Finish unter

Meister und Tabellenführer Sturm hat gegen Salzburg eine bittere 3:1-Niederlage einstecken müssen. Die Bullen drehen im Finish nach 0:1-Rückstand richtig auf.

Wahnsinns-Thriller! Mit einem 1:0-Erfolg zerstörte RB Salzburg der Wiener Austria zuletzt noch die Unbesiegt-Serie (siehe rechts), jubelte über den ersten Sieg des Jahres. Gestern ärgerten die Bullen dann auch noch Spitzenreiter Sturm Graz mit einem Oscar-trächtigen Auftritt: Denn den 3:1-Triumph erspielte man sich erst in einer spannenden Schlussphase.

Dorgeles & Onisiwo mit Hammer-Schlussphase

Dabei wurde es zu Beginn eigentlich noch relativ schnell brenzlig für die Hausherren. Grazer-Verteidiger Max Johnston nutzte einen Fehlpass, zwang mit seinem Schuss RB-Goalie Alexander Schlager zur Parade (4.). Kurz darauf wurde es dann richtig ernst.

Nach einer Ecke von William Böving, segelte der Ball in den Bullen-Strafraum wo bereits Jon Gorenc Stankovic auf seine Chance wartete. Der Sturm-Kapitän netzte aus kurzer Distanz ein, besorgte seinem Team nach nur 10 Minuten den Führungstreffer – 1:0!

Salzburg nach Rückstand besser im Spiel

Zwar präsentierten sich die Gäste nach ihrem Tor weiterhin stark, doch auch Salzburg fand gegen Ende der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel. Für das Team von Coach Thomas Letsch gab es, unter anderem durch Moussa Yeo (29.) und Karim Onisiwo (40.) die ein oder andere Torchance. Nur im Sturm-Netz sollte keine davon landen.

Erst nach der Pause klappte es mit dem Ausgleich. Yorbe Vertessen nahm einen Pass von Adam Daghim im Lauf an, bahnte sich den Weg Richtung Sturm-Keeper Kjell Schaerpen – und traf zum 1:1 (72.)! Dann drehte der Vizemeister die Partie endgültig. Nachdem Nene Dorgeles Salzburg in Führung gebracht hatte (84.), legte Onisiwo noch einmal nach (87.) – 3:1!

Sturm scheint noch nicht wieder vollständig zu sich gefunden zu haben nach dem Abgang von Top-Stürmer Mika Biereth. Der konnte am Freitag übrigens seinen bereits dritten Hattrick im erst 7. Liga-Spiel für die AS Monaco verzeichnen (3:0 gegen Reims) – Rekord in der Ligue 1!