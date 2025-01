Brancao-Nachfolge steht fest: Neue Trainerin für SKN-Wölfinnen

Es steht fest, wer die Nachfolge von Coach Liese Brancao bei den Damen des spusu SKN St.Pölten antritt! Dabei ist das neue Oberhaupt den "Wölfinnen" kein unbekanntes Gesicht.

Lisa Alzner wird neue Cheftrainerin von Frauen-Fußball-Serienmeister SKN St. Pölten. Das verkündete der Club am Montag. Die 25-Jährige folgt damit Erfolgscoach Liese Brancao nach, die kurz vor Weihnachten nach mehr als acht Jahren bei den "Wölfinnen" aufgehört hatte. Alzner war bisher Co- und Future-League-Trainerin bei den Niederösterreicherinnen.

Alzner: "Man wird bald Handschrift von Lisa Alzner erkennen"

"Lisa Alzner kennt das Umfeld, das Team, die Liga und besitzt auch die erforderliche Qualifikation für diese Positionen", begründete SKN-Sportdirektorin Tanja Schulte die Wahl. Man habe Gespräche mit vielen Kandidaten geführt, den Zuschlag habe schließlich die noch sehr junge Alzner erhalten - auch deshalb, weil bei anderen Trainern die Freigabe fehlte, wie der Verein mitteilte.

Alzner hatte wegen einer Knieverletzung ihre aktive Karriere mit 18 Jahren beenden müssen, danach schlug die Salzburgerin den Weg als Coach ein. "Ich spüre im ganzen Verein, dass man mir absolut zutraut, die Mannschaft wieder zum Titel zu führen", erklärte sie in der Clubaussendung. "Ich werde mit meinem Trainerteam sicherlich nicht alles über den Haufen werfen, aber man wird bald die Handschrift von Lisa Alzner erkennen." Am Dienstag startet der Bundesliga-Tabellenführer in die Frühjahrsvorbereitung.