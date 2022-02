Beide ÖFB-Cup-Halbfinali für 2. März angesetzt

Die beiden Halbfinali im Fußball-ÖFB-Cup gehen jeweils am 2. März über die Bühne.

Zuerst empfängt die SV Ried ab 18.00 Uhr den TSV Hartberg. Danach bekommt es ab 20.30 Uhr der WAC im Schlager mit Titelverteidiger und Serienmeister Red Bull Salzburg zu tun. Das gab der ÖFB am Dienstag bekannt. Das Finale folgt am 1. Mai (17.00 Uhr) im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt.

Für Salzburg sind es nach dem Cup-Halbfinale nur sechs Tage bis zum Achelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayern München am 8. März. Dazwischen steht für die "Bullen" am 5. März in der letzten Runde des Grunddurchganges noch ein Bundesliga-Heimspiel gegen Altach auf dem Programm.