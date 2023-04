Das sind die Zahlen und Fakten rund um den Cup-Hit

Das UNIQA ÖFB-Cup-Finale nähert sich in großen Schritten. Am Sonntag, 30. April (20.30 Uhr, live in ORF 1) kämpfen der SK Rapid und der SK Puntigamer Sturm Graz in der ausverkauften 28 Black Arena in Klagenfurt um den Titel.

Vor dem entscheidenden Spiel sind die wichtigsten Zahlen und Fakten zusammengefasst. 0 – Noch nie standen sich Rapid und Sturm im Cup-Finale gegenüber. 1 – Zum ersten Mal wird das UNIQA ÖFB Cup Finale von Schiedsrichter Christopher Jäger geleitet. 3 – Dreimal trafen Rapid und Sturm heuer schon in der Bundesliga aufeinander. Immer setzten sich die Steirer durch. 4 – In der laufenden Cup-Saison fielen im Schnitt 4,00 Treffer pro Partie. 248 Tore durften wir in 62 von 63 Spielen heuer schon bejubeln. 4 – Der FC Red Bull Salzburg holte zuletzt viermal in Folge den Titel im UNIQA ÖFB Cup. Heuer bringt der Bewerb einen neuen Champion. 5 – In der Torschützenliste führen aktuell Tai Baribo (RZ Pellets WAC) und Reinan Peixoto (FC Dornbirn) mit jeweils fünf Treffern. Dahinter folgen fünf Spieler mit vier Toren. Diese heißen Christopher Cvetko (SK Austria Klagenfurt), Manfred Fischer (FK Austria Wien), Aleksandar Jukic (FK Austria Wien), Marin Ljubicic (LASK) und Manprit Sarkaria (SK Puntigamer Sturm Graz). Bester Torschütze des SK Rapid ist Guido Burgstaller, der dreimal traf. 6 – Insgesamt kam es im ÖFB Cup sechsmal zum Duell zwischen Rapid und Sturm. Fünfmal durfte Grün-Weiß den Aufstieg bejubeln. Das letzte Aufeinandertreffen gewannen die Grazer in der Saison 2017/18 3:2 nach Verlängerung. 7 – So viele Jahre trennen die Trainer der Finalisten. Zoran Barisic vom SK Rapid ist 52, Christian Ilzer vom SK Puntigamer Sturm Graz 45 Jahre alt. Beide konnten den UNIQA ÖFB Cup als Trainer noch nie gewinnen. Barisic wurde mit Rapid 1994/95 als Spieler Cup-Sieger. 9 – Die letzten neun direkten Duelle konnte Rapid gegen Sturm nicht mehr gewinnen. 10 – Zum zehnten Mal steht Sturm im UNIQA ÖFB Cup Finale. Rapid nimmt bereits zum 30. Mal am Endspiel teil. 10 – Zum zehnten Mal in Folge findet das Duell um den Titel im UNIQA ÖFB Cup heuer in Klagenfurt statt. Erstmals ohne Beteiligung des FC Red Bull Salzburg. 12 – Die UNIQA ÖFB Cup Trophäe wiegt rund zwölf Kilogramm. Der Pokal ist 70 Zentimeter hoch, hat einen Durchmesser von 43 Zentimetern und wurde aus 38 Einzelteilen handgefertigt. 14 – Rapid konnte den UNIQA ÖFB Cup bereits 14 Mal gewinnen. Sturm durfte bisher fünf Titel bejubeln. 28 – Rapid muss schon seit 28 Jahren auf einen Cup-Titel warten. Zuletzt konnten die Hütteldorfer 1994/95 die Trophäe stemmen. Seitdem setzte es drei Final-Niederlagen. Sturm gewann den Bewerb zuletzt in der Saison 2017/18. 34 – Am Tag des Finales sind die ältesten Spieler beider Klubs 34 Jahre alt. Nämlich Jakob Jantscher (Sturm) und Guido Burgstaller (Rapid). Letzterer feiert einen Tag vor dem entscheidenden Spiel seinen Geburtstag. 260 – In der laufenden Cup-Saison wurden 260 Gelbe Karten verteilt. Dazu kommen vier Gelb-Rote und elf Rote Karten. 305 – So viele Kilometer trennen das Stadion des SK Rapid von der 28 Black Arena in Klagenfurt. Sturm muss 147 Kilometer zurücklegen. 30.000 – Die 28 Black Arena in Klagenfurt bietet für knapp 30.000 Zuschauer Platz. Das UNIQA ÖFB Cup Finale zwischen dem SK Rapid und dem SK Puntigamer Sturm Graz ist ausverkauft. 120.000 – Beide Finalisten erhalten zusätzlich zu den bereits ausgeschütteten Zahlungen bis zum Semifinale eine Prämie von 120.000 Euro und sind zudem an den Einnahmen des Finales beteiligt. 141.470 – In der laufenden Cup-Saison kamen 141.470 Zuschauer in die Stadien. Inklusive der 30.000 aus dem Finale wird das einen neuen Rekord bedeuten. Die aktuelle Bestmarke liegt bei 153.125 Zuschauern aus der Saison 2018/19.