Fan-Wirbel um Cup-Finale

Am 30. April kommt es in Klagenfurt zum Duell Rapid gegen Sturm Graz.

Die Fußball-Euphorie in der Bundeshauptstadt und in der steirischen Landeshauptstadt ist enorm: Alle wollen zum Endspiel in die Wörthersee-Arena, die ein Fassungsvermögen von 30.000 Fans hat. Aber: Die ehemalige EM-Spielstätte von 2008 wird dem Fan-Ansturm nicht standhalten können. Grund: Der ÖFB vergibt an die beiden Final-Teilnehmer nur 11.000 Tickets.

Dem SK Rapid wird, so wie bei den letzten beiden Finalspielen in den Jahren 2017 und 2019, die Süd-Tribüne als Fansektortribüne zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird es auch ein Kontingent an Tickets für die Längsseite für die Anhänger des heimischen Rekordmeisters geben. Die restlichen Karten werden über Sturm Graz sowie dem ÖFB als Veranstalter verkauft. Der freie Vorverkauf für die neutralen Sektoren startet am 11. April über oeticket.com.

Letztes Cup-Finale in Klagenfurter EM-Arena

Doch mitten in der Vorfreude auf ein Cup-Spektakel der Superlative kommen nun auch sentimentale Gefühle in Kärnten hoch. Grund: Wie aus Insider-Kreisen des heimischen Fußball-Bunds (ÖFB) bekannt wurde, läuft der langfristige Vertrag mit der Wörthersee-Arena aus. Und der ÖFB strebt keine Verlängerung an, sondern hat schon einen passenden Ersatz gefunden.