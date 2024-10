Hartberg stürmt gegen Lustenau ins Cup-Viertelfinale

Mit dem TSV Hartberg ist am Dienstag der erste von elf im ÖFB-Cup verbliebenen Erstligisten ins Viertelfinale eingezogen.

Zum Auftakt des Achtelfinales im nationalen Fußball-Pokal gewannen die Steirer in Bregenz gegen Austria Lustenau 3:0 (0:0). Die Tore gegen die in der Zweite-Liga-Saison noch unbesiegten Vorarlberger erzielten Donis Avdijaj (48., 86.) und Dominik Prokop (55.), die ersten beiden nach Pass von Patrik Mijic, dem davor in der Cup-Saison fünffachen Torschützen.

In elf Liga-Partien hat Lustenau bisher hinten gut dicht gemacht, insgesamt nur sechs Gegentreffer führten bei acht Remis aber bloß zu drei Siegen. Vor der Pause klappte die Defensivarbeit der Heimischen auch diesmal gut, zwingende Chancen gab es auf beiden Seiten nicht. Mit dem Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten sorgten die Hartberger bald nach Seitenwechsel für klare Fronten. Die Lustenauer hatten nur noch eine gute Chance auf einen Treffer, das dritte Tor des Spiels erzielte aber Avdijaj nach schöner Kombination und Pass von Furkan Demir.

Am Mittwoch sind die weiteren Erstligisten im Einsatz. Mit Red Bull Salzburg gegen WSG Tirol, WAC gegen Austria Klagenfurt und Titelverteidiger Sturm Graz gegen Blau-Weiß Linz (jeweils 20.30/live ORF1/Konferenzschaltung) kommt es zu drei Bundesligisten-Duellen. Die restlichen Oberhaus-Vertreter messen sich auswärts mit Zweitligisten. Rapid ist auf der Hohen Warte gegen Stripfing im Einsatz, Lokalrivale Austria in Horn, der LASK in Voitsberg (jeweils 18.15/live ORF1/Konferenzschaltung). Zudem tritt der GAK (19.00/live ÖFB-TV) in Vorarlberg bei Schwarz-Weiß Bregenz an.