Rapid startet gegen Neusiedl als Favorit in 1. Cup-Runde

Nach geglücktem Aufstieg in die 3. Quali-Runde der Europa League am Donnerstag gegen Visla Krakau mit 2:1, rückt am Sonntag der ÖFB-Cup in den Mittelpunkt.

Ab 18:30 Uhr (live, sport24-Liveticker) steht Auswärts der burgenländische Regionalligisten SC Neusiedl am See 1919 auf dem Speiseplan. "Natürlich sind wir Favorit, aber das heißt gar nichts, der Cup hat eigene Gesetze. Doch wir wissen, wie weit es gehen kann, wie schön diese Reise sein kann", sagte Niklas Hedl mit Blick auf das - gegen Sturm Graz verlorene - Finale der Vorsaison. "Werden den Gegner auf gar keinen Fall unterschätzen" "Der Cup ist ein sehr, sehr schöner Bewerb, wo man einfach mit wenig spielen die Chance hat, was Großes zu erreichen", sagte Klaus. "Wichtig wird sein, dass wir von der ersten Minute an voll fokussiert sind, dass wir gar keinen Zweifel aufkommen lassen, wer der Sieger sein wird", ergänzte er. "Trotzdem werden wir uns intensiv vorbereiten, werden den Gegner auf gar keinen Fall unterschätzen." Lesen Sie auch Rapid startet in Krakau Mission Europa Rapid peilt am Donnerstag (18 Uhr/live ORF 1) einen erfolgreichen Pflichtspiel-Start in die neue Fußball-Saison an.

2:1 - Rapid erkämpft Sieg gegen Krakau in Unterzahl Rekordmeister Rapid ist mit einem 2:1-Sieg bei Wisla Krakau in die Europa-League-Saison gestartet. Mit dem Hinspiel-Sieg in der 2. Quali-Runde haben sich die Hütteldorfer, die eine Halbzeit lang in Unterzahl agierten, eine gute Ausgangslage für das Rückspiel nächste Woche verschafft. Bei Rapid fehlt Cvetkovic Die Mannschaft habe die Strapazen des Spiels und der Rückreise jedenfalls gut verkraftet. Am Freitag wurde bereits wieder trainiert. "Die Jungs sind gut beieinander, nach einem Sieg ist eh die Motivation immer höher, da sind auch kurze Nächte nicht ganz so schlimm." Relativ fix ist, dass der leicht angeschlagene Nenad Cvetkovic auch am Sonntag nicht zum Einsatz kommen wird.