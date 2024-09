Salzburg gegen Viktoria "auf der Hut"

Salzburger kämpfen um ersten Sieg im September

Das Duell der Roten Bullen gegen den Wiener Regionalliga-Klub Wiener Viktoria wird um 18 Uhr (live ORF Sport+ & Sport24-Liveticker) im Stadion Alte Au in Stockerau angepfiffen und ist live auf zu sehen. Alles andere als ein klarer Sieg des heimischen Champions League-Starters gegen die von Toni Polster trainierte Truppe wäre wohl eine Sensation.

Für Salzburg-Coach Pepijn Lijnders ist die Zielsetzung dabei klar, er meint: „Das Wesen des Cups ist, dass in diesem Bewerb vieles passieren kann. Davor sind wir auf der Hut und werden uns professionell und sehr im Detail vorbereiten. Wir respektieren unseren Cup-Gegner, werden alles für den Aufstieg tun und wollen mit aller Kraft in die nächste Runde.“

Nichts dem Zufall überlassen

Schon einen Tag vor dem Spiel erfolgte die Anreise nach Niederösterreich. Auch RB-Stürmer Adam Daghim will ohne Wenn und Aber ins Cup-Achtelfinale: „Wir müssen von der ersten Minute an hellwach und auf unsere Aufgabe fokussiert sein. Je mehr wir gleich von Beginn an Druck machen, desto schwieriger wird es für unseren Gegner und desto schneller können wir unser Ziel erreichen.“Und was sagt Viktoria-Trainer Polster zur Herkules-Aufgabe? „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Aber unabhängig vom Resultat ist mir wichtig, dass wir uns alle nachher in den Spiegel schauen und sagen können, wir haben uns teuer verkauft.“