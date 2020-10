Sensation! Kapfenberg kickt Admira raus

In einem langen Pokal-Schlager stoppt Kapfenberg letztendlich die Admira im Elfmeterschießen. Die Steirer stehen nun sensationell im Achtelfinale des ÖFB-Cups.

Nach der WSG Tirol ist mit dem FC Admira auch der zweite bisher angetretene Fußball-Bundesligist in der 2. ÖFB-Cup-Runde gescheitert. Die Niederösterreicher verloren am Freitagabend einen Elfmeterkrimi in der BSFZ Arena gegen Zweitligist Kapfenberger SV mit 3:4. Nach der regulären Spielzeit war es 1:1 gestanden, nach der Verlängerung erst aufgrund eines Last-Minute-Tores von Admiras Doppel-Torschütze Roman Kerschbaum in der 120. Minute 2:2.

Zum Matchwinner avancierte KSV-Goalie Franz Stolz, der die Elfmeter von Debütant Joseph Ganda, Marco Hausjell und Milos Spasic parierte. Der Admira half am Ende nichts, dass sich Andreas Leitner bei den Schüssen von Oliver Bacher und auch Dino Musija auszeichnen konnte. Den entscheidenden Elfmeter verwertete Michael Lang. Damit scheiterten die Südstädter im Cup schon zum vierten Mal in Folge vor dem Achtelfinale.

Die Admiraner waren vor der Pause eine Klasse stärker, diktierten das Geschehen und gingen nach vergebenen Möglichkeiten von Stephan Auer (8.) und Hausjell (14.) in der 26. Minute leistungsgerecht in Front. Nach schöner Rath-Flanke traf Kerschbaum per Kopf, profitierte dabei allerdings auch davon, dass Stolz der Ball auf dem nassen Rasen durch die Hände rutschte.

Zerfahrene Verlängerung

Da die Elf von Trainer Damir Buric nicht nachlegen konnte, blieb es spannend und gleich nach Wiederbeginn meldeten sich die Steirer zurück. Ein direkter Eckball von Elvedin Heric landete mit Mithilfe eines anderen KSV-Akteurs, der das Leder noch leicht berührte, im Tor (47.). Die Admira wirkte verunsichert, bei beiden Teams lief nicht mehr viel zusammen. Das änderte sich auch in einer zerfahrenen Verlängerung lange Zeit nicht.

Erst im Finish ging es richtig rund: Mit einem direkten Freistoß von Musija, von dem der von zahlreichen Spielern irritierte Leitner überrascht wurde, schien der Überraschungssieg in der 118. Minute perfekt. Quasi im Gegenzug erzwang Kerschbaum, der einen Vorsager-Abschluss sehenswert mit der Ferse ins Netz beförderte, aber noch das Elfmeterschießen.