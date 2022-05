Aufhauser will "nächsten Schritt" gehen

Rene Aufhauser ist nicht mehr Trainer beim FC Liefering.

Der Sechste der abgelaufenen Fußball-Zweite-Liga-Saison und der 45-jährige Steirer einigten sich darauf, den Vertrag einvernehmlich aufzulösen, teilte der Club in einer Presseaussendung mit.

Aufhauser erklärt: "Ich habe in meiner ersten Saison in der Position als Cheftrainer ein sehr spannendes und lehrreiches Jahr hinter mir und bin dem Klub sehr dankbar für diese Möglichkeit. Ich konnte beim FC Liefering unter topprofessionellen Voraussetzungen viel lernen und jede Menge Erfahrungen sammeln. Als absolutes Highlight möchte auch ich das Youth League-Finale in Nyon anführen. Mein Ziel ist es jetzt aber, den nächsten Schritt als Cheftrainer zu machen und auf ein nächsthöheres Niveau zu klettern."

Nach einem starken Herbst in der Admiral 2. Liga erlitt Liefering im Frühjahr einen Einbruch und feierte 2022 nur zwei Siege. Am Ende reichte es nur für den sechsten Rang. Aufhauser war nur eine Saison im Amt, davor fungierte er als Co-Trainer bei den Salzburger Profis.