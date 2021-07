Auftaktspiel der 2. Fußball-Liga abgesagt

Das Spielfeld in der NV Arena ist in einem sehr schlechten Zustand, daher hätte eine erhöhte Verletzungsgefahr bestanden.

St. Pölten. Das Auftaktspiel von Bundesliga-Absteiger SKN St. Pölten in der neuen Saison der 2. Fußball-Liga kann nicht wie geplant am Freitag (20.25 Uhr) stattfinden. Die Heimpartie gegen das Zweierteam von Rapid musste auf vorerst unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Vorkommissionierung am Donnerstag habe gezeigt, dass sich das Spielfeld in der NV Arena in einem sehr schlechten Zustand befinde und eine erhöhte Verletzungsgefahr bestanden hätte, gab die Bundesliga am Abend bekannt.

Nachtragstermin ehestmöglich verlautbart

Ein Nachtragstermin soll ehestmöglich verlautbart werden - laut SKN-Angaben in einem noch zu benennenden Ausweichstadion. Der Rasen in der NV Arena war vom Betreiber Sportzentrum Niederösterreich Ende Mai ausgetauscht worden. Ein Pilzbefall habe aber offensichtlich das Anwachsen des neuen Grüns verhindert, hieß es am Donnerstag in einer SKN-Aussendung. Es seien bereits bei einem Training am Mittwoch erhebliche Mängel festgestellt worden, weshalb man sich nach Konsultation der Bundesliga zu einer Kommissionierung entschieden habe.