FAC lässt im Kampf um die Spitze Punkte liegen

Das Tor-Spektakel in der 2. Liga geht weiter. BW Linz jubelt nach einem 4:0 in Liefering und bleibt an der Spitze dran. Der FAC hingegen lässt im Heimspiel gegen Dornbirn mit einer 0:3-Pleite wichtige Punkte liegen.

Mit einem 4:0-Erfolg gegen Liefering hat Blau Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga die Pflicht erfüllt. Matthias Seidl glänzte am Samstag mit einem Dreierpack (32., 48. und 58.), davor hatte Fabian Windhager (22.) getroffen. Die Linzer liegen damit aktuell - wie auch die Vienna und Amstetten - einen Punkt hinter Leader St. Pölten. Der FAC unterlag daheim dem FC Dornbirn 0:3 und fiel auf Rang sechs zurück. Den erst dritten Liga-Sieg feierte Rapid II mit einem 2:1 gegen die Admira. Denis Bosnjak (20.) und Tobias Hedl (27.) schossen in der ersten Hälfte einen 2:0-Vorsprung heraus, für die Admira blieb es am Ende beim Tor von Patrick Schmidt (50.). Dennoch ist Rapid als momentan Tabellen-14. weiterhin Nachzügler, die Admiraner stehen auf Platz acht.