Der FAC hat mit Roman Ellensohn einen neuen Cheftrainer gefunden.

Der 37-jährige Vorarlberger tritt beim Fußball-Zweitligisten die Nachfolge des mit Beginn des Jahres zum Bundesligisten SV Ried abgewanderten Miron Muslic an. Ellensohn, der aktuell die UEFA-Pro-Lizenz-Ausbildung absolviert, coachte zuletzt in der Vorarlberger Eliteliga den drittklassigen Dornbirner SV und wird seine Tätigkeit am Montag aufnehmen.

"Es ist eine riesen Herausforderung für mich. Es wartet nicht nur eine neue Stadt und ein neuer Verein, sondern auch eine neue Liga auf mich. Wien hat fußballerisch als Hauptstadt einen besonderen Stellenwert, das ist zudem eine extra Motivation", sagte Ellensohn. Für ihn ist es die erste Station als Profitrainer. Ihm zur Seite steht mit Mitja Mörec auch ein zusätzlicher Co-Trainer, der ehemalige Sturm-Graz-Kicker ist 14-facher slowenischer Teamspieler.

"Es ist uns wichtig gewesen, einen jungen Trainer zu verpflichten, der unseren eingeschlagenen Weg weiterführt und unser bestehendes System mit seiner Spielphilosophie ergänzt", verlautete FAC-Sport-Manager Lukas Fischer. Viel Zeit zum Einarbeiten bleibt nicht, wartet doch bereits am 14. Februar das erste Ligaspiel im Frühjahr beim GAK.