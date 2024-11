Paukenschlag: Lustenau stellt Trainer Brenner frei

Fußball-Zweitligist Austria Lustenau hat Trainer Martin Brenner beurlaubt.

Das verkündete der Verein am Samstag und reagierte damit auf die sportliche Talfahrt des Bundesliga-Absteigers. Die Vorarlberger hatten am Freitag bei Aufsteiger ASK Voitsberg mit 0:1 verloren, seit sechs Ligaspielen wartet man auf einen Sieg. Brenner, dessen Co-Trainer Ivan Kristo ebenfalls gehen muss, war erst im Sommer zur Austria gekommen. Wer die Nachfolge antritt, ist noch offen.

Lustenau liegt eine Runde vor der Winterpause mit 18 Zählern aus 15 Spielen auf Rang elf.