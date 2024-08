Ried startet souverän in 2. Liga in 2. Liga, Admira patzt gegen Kapfenberg

Vizemeister SV Ried hat einen erfolgreichen Start in die neue Saison in der 2. Fußball-Liga hingelegt.

Die Innviertler behielten am Freitagabend beim SV Stripfing in der Wiener Generali Arena mit 1:0 die Oberhand. Mit diesem Ergebnis setzte sich überraschend der Kapfenberger SV trotz spielerischer Unterlegenheit auswärts gegen den FC Admira durch. Über einen 1:0-Erfolg durfte auch die Vienna beim FC Liefering jubeln. Siegreich war zudem auch Rapids zweite Mannschaft.

Einen Tag nach dem 6:1-Kantersieg der Profis in der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League gegen Wisla Krakau legten die "Jungrapidler" in der Liga ein 3:2 beim SV Horn nach und sind damit erster Tabellenführer. Herausragend war dabei mit Dominic Vincze ein 20-Jähriger, der auch tags zuvor eine Etage höher fast eine halbe Stunde zum Zug gekommen war. Dem Defensivspieler gelang ein Doppelpack (4., 44.). Dazwischen hatte auch Tobias Hedl (10.) für Grün-Weiß getroffen.

Aufsteiger Voitsberg gibt Sieg aus der Hand

Kein Erfolgserlebnis gab es für Aufsteiger ASV Voitsberg. Die Steirer führten bei ihrer Zweitliga-Premiere gegen SKU Amstetten zwar zur Pause noch mit 1:0, zogen in der Folge aber mit 1:2 den Kürzeren. Voitsbergs Routinier Jakob Jantscher durfte sich bei seinem Liga-Comeback auf österreichischem Boden mit einem Eckball gleich einen Assist beim Kopfballtreffer von Dominik Kirnbauer (30.) gutschreiben lassen.

Für die Rieder avancierte Mark Grosse mit einem in der 50. Minute verwandelten Elfmeter zum Matchwinner. Ein einziger, dafür aber äußerst sehenswerter Treffer von Levan Eloshvili entschied auch die Partie in Maria Enzersdorf, dabei zu Gunsten des KSV. Der Erfolg musste in die Rubrik schmeichelhaft eingeordnet werden, die von Thomas Silberberger gecoachten Südstädter wurden für ihre Offensivbemühungen nicht belohnt und legten auf dem Weg in die Bundesliga einen kapitalen Fehlstart hin. Das auch dank einer starken Leistung von Ex-Rapid-Tormann Richard Strebinger.

Die Vienna setzte sich in Wals-Siezenheim gegen die "Jungbullen" dank eines Treffers von Patrick Schmidt (62.) durch. Für die Horner waren Tore von Amir Abdijanovic (42.) und Haris Ismailcebioglu (55.) zu wenig, um Zählbares mitzunehmen.