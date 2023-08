Fußball-Österreich über Spanien-Ekel

Tage nach dem Frauen-WM-Finale, erschüttert der Skandal-Kuss, der Eier-Griff und die unangenehmen Kuscheleinheiten von Spaniens Verbandsboss Luis Rubiales weiterhin die Fußballwelt. Sowohl die Kapitänin Jennifer Hermoso als auch die spanische Regierung fordern Maßnahmen.

Auch in der heimischen Fußball-Landschaft sorgt der 45-Jährige für ordentliches Kopfschütteln. „Natürlich soll der Fußball immer im Vordergrund stehen. Wenn dann so ein Vorfall im Endspiel passiert, ist natürlich ganz klar dass die Medien darüber berichten. Ich finde es war ein überragendes Finale. Es war klar, dass diese Szene angesprochen wird, das ist auch wichtig. Es ist auch wichtig seine Meinung dazu zu haben. Dennoch ist es so, dass das Frauenfußball-Finale viel mehr verdient hat“, äußerte sich die neue Bundesliga-Managerin und Ex-ÖFB Kapitänin Carina Wenninger.

© Gepa Neue Bundesliga-Managerin und Ex-ÖFB Kapitänin Carina Wenninger ×

Auch Admiral-Geschäftsführer Jürgen Irsigler, der mit dem Sportwettanbieter seit 2017 Premium-Partner des Frauen-Nationalteams ist und die Zusammenarbeit dieses Jahr in der höchsten Spielklasse der Frauen ausbauen will, hat seine Meinung zu Rubiales: „Das Verhalten des Chefs des spanischen Fußballverbandes war für mich extrem befremdlich. Mir haben im Nachklang auch die Spielerinnen sehr leid getan, weil ihre tollen Leistungen jetzt schon in den Hintergrund eingerückt sind. Es sollte der Sport im Vordergrund stehen. Auf welchem hohen Niveau das Endspiel stattgefunden hat, hat mich persönlich massiv begeistert. Man hat gesehen dass sich der Frauenfußball noch mehr weiterentwickelt hat. Aber diese Aktion hat meiner Meinung nach diese tolle Entwicklung einfach überschattet und man wird sehen welche Konsequenzen das für ihn haben wird. Aber ich wiederhole mich extrem befremdlich was da passiert ist.“

© Gepa ADMIRAL-Geschäftsführer Jürgen Irsigler hat eine eindeutige Rubiales-Meinung ×

ÖFB-Vizepräsident und Frauenfußball-Vorstand Johann Gartner kann sich diesen Meinungen nur anschließen. „Ich hatte das Glück, dass ich schon bei solchen Großereignissen dabei sein durfte. Bei einer WM so einen Erfolg zu erreichen ist natürlich nicht alltäglich, da kochen die Gefühle und Emotionen schon einmal über. Aber so etwas darf nicht passieren und es ist nicht zu rechtfertigen“, so Gartner.