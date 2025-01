GAK-Ikone Kurt Nessl überraschend verstorben

Die steirische Stürmer-Legende Kurt Nessl ist überraschend im Alter von 62 Jahren verstorben.

Beim GAK herrscht Trauer: Wie der Grazer Athletiksport Klub auf Facebook bekanntgab, ist eine Klublegende gestorben. "Kurt Nessl, ehemaliger Stürmer in Diensten des GAK, ist überraschend im 63. Lebensjahr gestorben", heißt es in der Mitteilung.

Nachdem er zuvor im Klub SV Flavia Solva und dann beim Ligakonkurrenten in Kapfenberg gespielt hatte, wechselte der am 12. Juli 1962 geborene Kurt Nessl zum GAK. Der Torjäger erzielte für die "Rotjacken" zwischen 1985 und 1989 in 84 Erstligaspielen insgesamt 19 Tore.

Einen ganz besonderen Treffer erzielte Nessl beim ersten Meisterschaftsspiel nach der Rückkehr in die neue – alte – Wirkungsstätte Casino Stadion am 25. Juli 1986. Gegen den SK VÖEST Linz gelang ihm vor knapp 6.000 Zuschauern das 2:0.

Nach seiner Rückkehr zu Flavia Solva folgten dann noch weitere Spielerstationen im Leibnitzer Feld, später auch der Wechsel auf die Trainerbank, u. a. beim SV Straß, in Wildon oder Großklein und zuletzt beim 1. FC Leibnitz.