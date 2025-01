So gut wie fix: Ibrahimovic vor Wechsel zu Lazio Rom

Der zweifache italienische Fußballmeister Lazio Rom steht vor der Verpflichtung von Arijon Ibrahimovic. Bei einem festen Transfer winkt dem FC Bayern eine zweistellige Millionensumme.

Arijon Ibrahimovic (19) steht offenbar vor einem neuerlichen Wechsel in die italienische Serie A. Der talentierte Offensivspieler des FC Bayern München könnte laut Transferexperten Alfredo Pedullà bei Lazio Rom unterkommen. Die Gespräche über eine Leihe mit Kaufoption seien weit fortgeschritten, heißt es. Der Transfer könnte sich auf rund 10 Millionen Euro belaufen, wie mehrere Quellen berichten, darunter Sportreporter Fabrizio Romano.

Es wird spekuliert, dass Ibrahimovic nach Ablauf der Saison einen Dreijahresvertrag bei Lazio unterschreiben könnte, falls der Club die Kaufoption zieht. Der Spieler, der in München noch bis 2027 unter Vertrag steht, konnte in dieser Saison nur 16 Minuten mit den Profis spielen. 2023/24 war er deshalb auf Leihbasis bei Frosinone aktiv und erzielte in 18 Einsätzen drei Torbeteiligungen.

Bei den Bayern konnte Ibrahimovic sich nicht durchsetzen. Sein Marktwert liegt aktuell bei rund 4 Millionen Euro, was ihn zu einem lukrativen Wechselkandidaten macht. Mit der Milan-Legende Zlatan Ibrahimovic ist Arijon übrigens weder verwandt noch verschwägert.