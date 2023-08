Guardiola will diesen Superstar aus der Deutschen Bundesliga

Manchester Coty sucht dringend einen Ersatz für Kevin De Bruyne.

Pep Guardiola hat erneut ein Auge auf einen Spieler von RB Leipzig geworfen. Vor kurzem erst verpflichtete Manchester City bereits Josko Gvardiol für eine Rekordsumme, nun soll der englische Meister laut italienischen Medienberichten Interesse an Dani Olmo haben.

De Bruyne fällt lange aus

Manchester City sucht nach einem offensiven Mittelfeldspieler, da sich Superstar Kevin de Bruyne im Auftaktspiel gegen Burnley einen Muskelteilabriss im Oberschenkel zugezogen hat und in diesem Jahr möglicherweise nicht mehr spielen kann.

Der italienische Transfer-Experte Gianluca di Marzio berichtet, dass Guardiola den 26-jährigen Dani Olmo von Leipzig verpflichten möchte. Olmo hat kürzlich im deutschen Supercup gegen die Bayern mit drei Treffern nahezu im Alleingang brilliert und zeigte sich bereits vor dem Bundesliga-Auftakt in Topform.

© Getty ×

Allerdings berichtet die BILD-Zeitung, dass das Interesse von Manchester City derzeit nicht sehr intensiv ist und es bisher keine konkrete Anfrage an RB Leipzig gab. Olmo hat erst im Juni seinen Vertrag bei RB Leipzig bis 2027 verlängert. Seine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro wird erst im nächsten Jahr wirksam. Ein Wechsel ist derzeit sehr unwahrscheinlich, da RB Leipzig nach den Abgängen von Nkunku, Szoboszlai und Gvardiol nicht auch noch Olmo verlieren möchte. Der Klub will sportlichen Erfolg haben und in der Liga oben angreifen. Allerdings könnten die Leipziger bei einem sehr attraktiven Angebot, wahrscheinlich mindestens 80 Millionen Euro, ins Grübeln kommen - und das könnte auch den Spieler selbst betreffen.