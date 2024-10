Hütters Monaco prolongierte mit zehn Mann Serie

Spitzenreiter AS Monaco hat seinen ungeschlagenen Lauf in der französischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt.

Zwar reichte es für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter am Freitag gegen Lille nur zu einem 0:0, doch angesichts der Umstände war das durchaus zumindest ein Teilerfolg. Denn die Monegassen mussten mehr als 30 Minuten mit nur zehn Mann auskommen, nachdem Jordan Teze wegen übermäßiger Härte in der 61. Minute eine Rote Karte gesehen hatte.

Nach sechs Siegen und zwei Unentschieden steht Monaco mit 20 Punkten an der Tabellenspitze. Der Club aus dem Fürstentum liegt drei Punkte vor Meister Paris Saint-Germain, der am Samstag den Tabellensiebenten Straßburg empfängt. Beim Gastspiel von Lens in Saint-Etienne könnte es am selben Tag zum Comeback von ÖFB-Teamspieler Kevin Danso kommen, der zuletzt wegen widersprüchlicher Diagnosen zu einer möglichen Herzkrankheit nicht berücksichtigt worden war.