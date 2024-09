Ballon d'Or ohne Messi und Ronaldo

Es ist wieder so weit! Am 28.Oktober wird Paris wieder zum Gastgeber des glamourösesten Fußball-Events des Jahres. Im Theatre du Chatelet wird zum 68. Mal der Ballon d'Or an den besten Kicker der Welt verliehen. Bevor es allerdings so weit ist, wurde die Liste der 30 Nominierten bekanntgegeben und gleichzeitig das Ende einer Ära eingeleitet.

Denn erstmals seit 21 Jahren ist keine der beiden Fußball-Ikonen Lionel Messi (acht Ballon d'Ors) und Cristiano Ronaldo (fünf) im Rennen um den prestigeträchtigen Preis. Zwischen 2008 und 2023 wechselten sich die beiden Fußball-Superstars immer wieder mit dem Gewinn der goldenen Trophäe ab. Mit Luka Modric (2018) und Karim Benzema (2022) gab es in diesem Zeitraum lediglich zwei Sieger, die nicht Ronaldo oder Messi hießen.

???? OFFICIAL: Cristiano Ronaldo and Leo Messi, out of the Ballon d’Or nominees for the first time since 2003. pic.twitter.com/ROmuQ3Wa5j