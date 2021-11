Barcas Pedri ist der 'Golden Boy' 2021

Der nächste "Golden Boy" steht fest: Die Wahl fällt auf den spanischen Youngster Pedri, der beim FC Barcelona für Furore sorgt. Er beerbt damit Erling Haaland.

Die Wahl zum besten europäischen U21-Spieler ist auf den Spanier Pedri gefallen. Der Youngster des FC Barcelona war nicht nur im Klub sondern auch in der Nationalmannschaft in Rekordzeit zum Stammspieler aufgestiegen. Bei der prestigeträchtigen Wahl der italienischen Sportzeitung "Tuttosport" setzte er sich mit 318 Punkten vor Jude Bellingham von Borussia Dortmund durch (199). Nie zuvor war der Abstand zwischen den beiden Jahresbesten so groß. Pedri beerbt damit Erling Haaland, der im Vorjahr zum Golden Boy gewählt worden war.

Lewandowski & Adeyemi räumen ab

Als bester Spieler der über 21-Jährigen wurde Robert Lewandowski mit der Auszeichnung zum „Golden Player“ geehrt. Gewählt wurde er von einer Auswahl ehemaliger Superstars, unter anderem Andrij Schewtschenko, Lothar Matthäus, und Pavel Nedved waren nach ihrer Meinung befragt worden.

Der „Web Golden Boy“ ging an den deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi. Der Offensivspieler von RB Salzburg wurde von den Fans zum besten U21-Kicker gewählt, während Pedri von einer Jury 40 ausgewählter Journalisten auserkoren wurde.

Messi & Mbappé einst ebenfalls "Golden Boy"

Pedri, der derzeit verletzt ausfällt, zeigte sich über die Auszeichnung hocherfreut. Sie mache ihn „stolz“, ließ er bei "Tuttosport" wissen. Er bedankte sich bei seinen Mitspielern im Klub und in der Nationalmannschaft und bei all jenen, „die mir nahe waren, Tag für Tag, ohne die ich den Golden Boy nicht hätte gewinnen können.“

Neben Haaland hatten schon diverse andere Superstars den Golden Boy erhalten. Unter anderem Lionel Messi und Kylian Mbappé stehen auf der Liste der einstigen Sieger.