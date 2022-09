Celtic fertigt Rangers im Glasgower Hit ab

Celtic Glasgow entscheidet das "Old Firm"-Derby von Glasgow klar für sich.

Celtic Glasgow hat in der schottischen Fußballmeisterschaft am Samstag das traditionsreiche "Old Firm"-Derby gegen den Stadtrivalen Rangers klar mit 4:0 (3:0) gewonnen. Der israelische Flügelspieler Liel Abada schnürte dabei einen Doppelpack (8.,40.). Jota (32.) und David Turnbull (78.) erzielten die weiteren Treffer für Celtic, das in der Scottish Premiership als Spitzenreiter nach sechs Runden bereits fünf Zähler Vorsprung auf die zweitplatzierten Rangers hat.