Comeback für MSN? Neymar spricht über Wiedervereinigung mit Messi & Suárez

Kommt es bald zu einer Wiedervereinigung von Messi, Suárez und Neymar auf dem Platz?

Klub-WM, UEFA-Supercup, Champions League, zwei Meisterschaften und drei spanische Pokale - gemeinsam holten sie bei Barcelona alles. Die Rede ist vom Offensiv-Star-Trio rund um Lionel Messi (37), Luis Suárez (37) sowie Neymar (32). "MSN" prägte Barca von 2014 bis 2017. Da zog es Neymar zu Paris Saint-Germain, wohin Messi ihm im Jahr 2021 folgen sollte. Suárez verließ die Katalanen 2020 und schloss sich Liga-Rivalen Atlético Madrid an.

Mittlerweile haben alle drei dem europäischen Fußball den Rücken gekehrt. Während Messi und Suárez bei MLS-Klub Inter Miami unter Vertrag stehen, handelt es sich bei Neymars neuem Arbeitgeber um Saudi-League-Verein Al-Hilal. Letzterer ließ nun die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der Barca-Traumtruppe aufleben.

Neymar: "Wäre interessant, dieses Trio wiederzubeleben"

Neymar gegenüber CNN: "Natürlich wäre es unglaublich, wieder mit Messi und Suárez zu spielen. Sie sind meine Freunde. Wir sprechen noch miteinander. Es wäre interessant, dieses Trio wiederzubeleben. Aber ich bin glücklich bei Al-Hilal, ich bin glücklich in Saudi-Arabien." Wieder mit seinen beiden Barca-Kumpels auf dem Platz zu stehen hält der Brasilianer allerdings nicht für völlig ausgeschlossen: "Wer weiß. Fußball ist voller Überraschungen."

© Getty ×

Für den werdenden Vater gab es bei seinem PSG-Abgang 2023 keine MLS-Option. "Als die Nachricht herauskam, dass ich Paris Saint-Germain verlassen würde, war das Transferfenster in den USA bereits geschlossen, sodass ich diese Option nicht hatte. Das Projekt, das sie (Anm. d. Red.: Al-Hilal) mir angeboten haben, war sehr gut, nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Also war der Wechsel nach Saudi-Arabien die beste Option." Neymars Vertrag beim amtierenden Saudi-Meister läuft noch bis Sommer 2025. Möglicherweise tut er es Messi und Suárez gleich und schließt sich der MLS an - die beiden haben Verträge bis Ende 2025.