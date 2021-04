Copa America soll ohne Zuschauer stattfinden

Kolumbien will trotz der Corona-Pandemie an der Copa America festhalten.

"Die Copa America ist sicherer als je zuvor", sagte der kolumbianische Sportminister Ernesto Lucena Barrero in einer Mitteilung am Dienstag. Allerdings werde die Veranstaltung - entgegen der Absicht des südamerikanischen Fußball-Verbandes CONMEBOL, die Stadien zu 30 Prozent mit Zuschauern zu füllen - nicht vor Fans ausgetragen.

Der argentinische Präsident Alberto Fernandez hatte die Copa in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit der Verkündung eines neuen Lockdowns und Schulschließungen in Zweifel gezogen. Sie soll in diesem Sommer - parallel zu den Europameisterschaften - vom 11. Juni bis 10. Juli in Argentinien und Kolumbien stattfinden. Auch das Südamerika-Turnier musste wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden.