3:3 - Bayern-Schock in der 94. Minute

Der FC Bayern München hat in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Dämpfer kassiert.

Vier Tage nach der 0:1-Niederlage in der Champions League bei Aston Villa kamen die Münchner bei Eintracht Frankfurt nicht über ein 3:3 (2:2) hinaus. Durch das zweite Remis im sechsten Spiel bleiben die Bayern nur dank der besseren Tordifferenz gegenüber RB Leipzig an der Tabellenspitze. Die Leipziger setzten sich in Heidenheim mit 1:0 durch.

Omar Marmoush (94.) entriss den Bayern mit seinem zweiten Treffer den sicher geglaubten Sieg. Zuvor hatte Michael Olise in der 53. Minute die Münchner mit 3:2 in Front gebracht, nachdem Min-Jae Kim (15.) die 1:0-Führung erzielt und Dayot Upamecano (38.) zum zwischenzeitlichen 2:2 getroffen hatte. Die Tore für Frankfurt in der ersten Halbzeit schossen Marmoush (22.) und Hugo Ekitiké (35.). ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer wurde in der 90. Minute eingewechselt.

Zuvor blieb Leipzig in der laufenden Meisterschaft weiter ungeschlagen und zeigte eine Reaktion auf die Champions-League-Niederlage gegen Juventus Turin. Openda traf für das Team von Marco Rose, das sich nach der Pause steigerte, in der 59. Minute. Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner wirkten in den letzten 20 Minuten mit.