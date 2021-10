Chelsea festigt Tabellenführung in England

Mann des Spiels war Mason Mount mit drei Treffern.

Chelsea festigt mit einem satten 7:0 Erfolg über Nachzügler Norwich die Tabellenführung in der Premier League. Die Elf vom deutschen Thomas Tuchel war zu keinem Zeitpunkt in Bedrängnis und machte die Partei bereits in der ersten Halbzeit klar. Neben Mount trugen sich auch Hudson-Odoi, Reece James und Ben Chilwell in die Torschützenliste ein. Max Aarons traf ins eigene Tor. Mit dem 7:0 Erflog bliebt Chelsea mit nun 22 Punkten souverän an der Spitze. Norwich bleibt Tabellenletzter.

Morgen kommt es in der Premier League zum Klassiker zwischen Manchester United und Liverpool. Das formschwache United konnte unter der Woche in der Champions League zwar einen knappen 3:2 Erfolg gegen Bergamo feiern, in der Liga ist die Elf von Ole Gunnar Solskjaer jedoch seit drei Partien sieglos. Zudem ist der Mittelfeldstar Bruno Fernandes für das Spiel fraglich.