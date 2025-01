City-Kapitän Walker soll es Richtung Süden ziehen

Kyle Walkers Abschied von Manchester City steht bevor - ein italienischer Top-Klub will sich nun seine Dienste sichern.

Manchester City muss sich auf den bevorstehenden Abschied von Kapitän Kyle Walker einstellen. Am Samstag kündigte Erfolgstrainer Pep Guardiola an: "Vor zwei Tagen bat Kyle darum, die Möglichkeiten auszuloten, am Ende seiner Karriere im Ausland zu spielen." Der Defensiv-Star wolle die Insel noch während des Winter-Transferfensters verlassen und soll schon einige Vereine auf seiner Türmatte stehen haben. Tatsächlich soll ein italienischer Spitzen-Klub die Nase im "Walker-Battle" vorne haben: Die AC Mailand!

Ablösefrei nach Mailand?

Laut ESPN wollen die Rossoneri den 34-Jährigen mit einem Vertrag bis 2027 ködern. Die Mailänder könnten, so die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport", Walker dem englischen Meister sogar völlig umsonst abnehmen. City soll aus Dankbarkeit über die erfolgreiche Zusammenarbeit auf dem Platz seit 2017 auf eine Ablösesumme verzichten wollen - obwohl Walkers Vertrag in Manchester noch bis 2026 läuft. Der Weg nach Italien scheint frei zu sein, denn auch Deutschlands Rekordmeister FC Bayern scheint der Mannschaft von Coach Sergio Conceicao nicht in die Quere zu kommen. So Sky-Experte Florian Plettenberg via X.

???????? Rumors linking FC Bayern with Kyle #Walker are wide of the mark!#MCFC‘s 34y/o experienced right-back is currently not a topic at Bayern.



AC Milan still pushing to sign him in this transfer window! @SkySportDE ???????????????????????????? pic.twitter.com/5p9sFIhKvN — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 13, 2025

Trotz seines Alters ist der Engländer weiterhin eine Top-Abwehrkraft. Daran dürfte sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern, denkt Noch-Coach Guardiola: "Er ist ein unglaublicher Spieler mit seiner unglaublichen Physis, wenn er konzentriert ist, ist er als Rechtsverteidiger nicht zu stoppen. Er ist ein erstklassiger Spieler, wenn er fit ist, kann er noch ein, zwei, drei, vier Jahre als Profi spielen."