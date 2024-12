Guardiola plant "Neustart" mit ManCity

Manchester City und Coach Pep Guardiola stecken tief in der Krise.

Seit dem 26. Oktober (1:0 gegen Southampton) wartet Englands Serienmeister Manchester City auf einen Sieg. In den sieben Partien die in den Wochen danach folgten gab es für die Truppe rund um Superstar-Stürmer Erling Haaland sechs Pleiten sowie immerhin ein Remis. Spätestens nach der Niederlage gegen Tabellenführer Liverpool am Sonntag ist klar: Die Citizens stecken bis zum Hals in der Krise. Statt an der Spitze um die Titelverteidigung zu kämpfen, befindet sich die Truppe von Erfolgscoach Pep Guardiola auf Platz fünf - elf Punkte hinter den Reds.

Liverpool-Fans verspotteten Guardiola

Auch den Liverpool-Anhängern ist nicht entgangen, dass sich ManCity zurzeit in einer Misere befindet. Im Anfield Stadium erklangen beim Liverpool-City-Duell deshalb an Guardiola gerichtete Gesänge wie "Du wirst am Morgen entlassen". Den 53-jährigen Spanier ließen die spöttischen Äußerungen der Fans kalt - stattdessen hielt er sechs Finger hoch um noch einmal an die sechs Premier-League-Titel zu erinnern, die er seit seinem Amtsantritt 2016 mit City geholt hatte. "Wenn man gewinnt, lacht man, wenn sie gewinnen, lachen sie. Das ist ein Teil des Spieles", blieb Guardiola gelassen.

Dennoch ist dem Star-Coach bewusst, dass es höchste Zeit ist das Ruder herumzureißen. "Jetzt wird es sehr schwierig sein, den Titelgewinn in dieser Saison zu wiederholen", erklärte Guardiola, will deshalb "wieder bei Null anfangen". Am Mittwoch (20.30 Uhr) hoffen Phil Foden und Co. gegen Nottingham Forest wieder einmal jubeln zu dürfen.